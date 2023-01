Stilblüten auf den NachDenkSeiten 2022

Es ist eine kleine Tradition, dass die NachDenkSeiten ihren Leserinnen und Lesern zum Jahresende eine Auflistung der schönsten Stilblüten und lustigsten Verschreiber ihrer Autoren des vergangenen Jahres anbieten. Die hier dargebotene Liste basiert darauf, dass die jeweiligen Sätze durch diese Fehler einen ganz anderen, teils sogar surrealen Sinn bekommen, bei denen der Leser ein kurzes Auflachen kaum unterdrücken können dürfte. Besonders wenn man sich den Sinn der falschen Schreibung vor seinem geistigen Auge anschaulich vorstellt, entwickeln die meisten Fehler so richtig ihre volle Wirkung. Von Lutz Hausstein.



Leserinnen und Leser, die nach der Lektüre auf den Geschmack gekommen sind, können sich anhand dieser Auflistung noch einmal die Sammlungen der vergangenen drei Jahre zu Gemüte führen.

„Und der Ebene niederranziger Berichterstatter andererseits, die man wohl zumindest teilweise als Opfer ihrer Emotionen, ihres eigenen Geltungsdrangs und ihres Opportunismus beschreiben kann.“

Tobias Riegel, 15. Juni 2022 – meint: niederrangiger

„Die der Flüchtlinge steigt, vor allem die Zahl der unbekleideten Kinder wird in den Medien mit dem Zehnfachen im Vergleich zur ersten Flüchtlingskrise angegeben.“

Frank Blenz, 8. November 2022 – meint: unbegleiteten

„Und man kann nur hoffen, dass dies der Öffentlichkeit auch klar wird, sobald sich der Kanonendonner in der Ukraine gelichtet hat und sich die Emotionen abgekühlt haben.“

Jens Berger, 28. Februar 2022 – meint: der Kanonendonner in der Ukraine verhallt ist (oder alternativ) sich der Kriegsnebel in der Ukraine gelichtet hat

„Auf dem Turm des Bärensteins, einer modernen Ausblicksplattform über der Stadt, tritt Theo Koll auf den Bundespräsidenten.“

Frank Blenz, 11. Februar 2022 meint: trifft

„Die Opfer dieses Krieges waren hoch.“

Albrecht Müller, 14. Januar 2022 – meint: die Anzahl der Opfer (war)

„So wertete Münchens Oberbürger Dieter Reiter (SPD), dessen Partei zusammen mit der CSU den rechtlich nicht haltbaren Stadtratsbeschluss 2017 initiiert hatte, die Entscheidung des Gerichts als einen „Rückschlag“.“

Rolf-Henning Hintze, 24. Januar 2022 – meint: Oberbürgermeister

„Man könnte dann ja als „Putin-Versteher“ gelten und sich damit nicht nur um Hals und Kopf, sondern auch um eine Vertragsverlängerung reden.“

Jens Berger, 11. März 2022 – meint: um Kopf und Kragen

„Scholz tut in seiner Ansprache so, als habe der Krieg in der Ukraine mit der Innovation Russlands begonnen.“

Albrecht Müller, 9. Mai 2022 – meint: Invasion

„Hier wäre lediglich der Vorwurf zu machen, dass sich Christides nicht an das Neutralitätsgebot des Journalismus gehalten und sich in aktivistischer Manier unhinterfragt die Vision der syrischen Flüchtlingsfamilie zu eigen gemacht und diese als Faktum berichtet hat.“

Florian Warweg, 29. November 2022 – meint: Version

„Meldungen der Betreiber lassen vermuten, dass zumindest ein Teilstück von Nord Stream 2 völlig verstört ist.“

Jens Berger, 27. September 2022 – meint: zerstört

„Auch die nächste große, diesmal internationale Krise hat die Partei kalt erwischt und prompt einen beeindruckenden, kakophonischen Chor zum Erblühen gebracht.“

Rainer Balcerowiak, 21. April 2022 – meint: Erklingen

„Die Pandora ist aus der Büchse und lässt sich auch mit brachialster Gewalt nicht mehr in die Büchse zurückzwängen.“

Jens Berger, 27. April 2022 – meint: Das Übel ist aus der Büchse der Pandora entwichen

„Selbst BVG-Präsident Andreas Voßkuhle sprach 2017 mit Blick auf das KPD-Verbot von einem „Gesinnungs- und Weltanschauungsverbot“.“

Rainer Werning, 20. März 2022 – meint: BVerfG-Präsident (BVG nennen sich die Berliner Verkehrsbetriebe)

„Die Polizei ist wie die Bundeswehr sehr hierarchisch organisiert und hat einen enormen Chorgeist.“

Andrea Drescher im Interview mit Björn Lars Oberndorf, 10. August 2022 – meint: Korpsgeist

„Ein erster Prozess gegen Suu Kyi (76) und den früheren Staatspräsidenten U Myint (70) endete am 6. Dezember mit einem Schulspruch und einer Verurteilung zu je vier Jahren Gefängnis wegen Aufwiegelung und wegen Verstoßes gegen die Covid-19-Vorschriften.“

Marco Wenzel, 31. Dezember 2021 – meint: Schuldspruch

„Als Mitsechziger sieht Marcos in den kommenden Wahlen seine letzte Chance gekommen, noch den Sprung in den Präsidentenpalast Malacañang in Manila zu schaffen.“

Rainer Werning, 2. Januar 2022 – meint: Mittsechziger

„Wenn eine Schule beispielsweise neue Rechner oder Tabletts für die Schüler anschaffen und in Betrieb nehmen will, dann braucht sie dafür erst einmal einen fachkundigen Beauftragten, der die Anträge formuliert, und Personal, dass die neue Hardware überhaupt in Betrieb nehmen, Lehrer und Schüler einweisen und Hard- und Software im Betrieb betreuen kann.“

Jens Berger, 4. Januar 2022 – meint: Tablets

„Auf entsprechende Veröffentlichungen verwies am Donnerstag der Landechef der Freidemokraten in Baden-Württemberg, Michael Theurer, gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa).“

Ralf Wurzbacher, 10. Januar 2022 – meint: Landeschef

„Überhaupt wirkte der Beitrag ziemlich daneben, so als müsste demnächst jeder Otto Normalbürger auf den Pepper-Trip kommen, nur nicht ganz so apokalyptisch, sondern ganz lässig und unverbissen, von wegen: Gewöhnt Euch dran und macht das Beste draus!“

Ralf Wurzbacher, 14. Januar 2022 – meint: Prepper-Trip

„Darunter versteht er, dass der größer werdende Anteil von Collage-Absolventen an der Bevölkerung zum Nachteil von Trump sei.“

Udo Brandes, 22. Januar 2022 – meint: College

„Steinmeier gefällt seinen Kreisen, den Medien, den oberflächigen Betrachtern mit der Vollendung seiner Auftritte, edel formulierend, um den heißen Brei redend.“

Frank Blenz, 11. Februar 2022 meint: oberflächlichen

„Vor allem muss ein Netz geflochten werden, weil andernfalls das Spiel leicht aufliegen könnte.“

Albrecht Müller, 14. Februar 2022 – meint: auffliegen

„Denn in der Krise wurden die Menschen bereits an den Abbau von Bürgerechten und den Umgang mit einem autoritär agierenden Staat gewöhnt.“

Thomas Trares, 18. Februar 2022 – meint: Bürgerrechten

„Das schon oft erwähnte Plakat mit dem finster drei schauenden Rotarmisten und der Schlagzeile „Alle Wege des Marxismus führen nach Moskau“ war das Symbol des neugewonnenen Feindbildes und der damit verbundenen geistigen und militärischen Aufrüstung.“

Albrecht Müller, 22. Februar 2022 – meint: dreinschauenden

„In den deutschen Leitdmedien war darüber bisher nichts zu lesen.“

Ralf Wurzbacher, 24. Februar 2022 – meint: Leitmedien

„Ein Sonderfond wird gefunden und zur Verfügung gestellt.“

Wolf Wetzel, 5. März 2022 – meint: Sonderfonds

„Hier konnte man während der Corona-Pandemie den Eindruck gewinnen, dass diese partiell außer Kraft gesetzt war: es durften, vor allem zu Beginn, keine kritischen Fragen gestellt werden, der Raum für legitime Kritik an den Maßnahmen ging verloren, andere Stimmen wurden aus dem Diskus verbannt, ja, geschasst und es wurde eine Deutungshoheit des pandemischen Geschehens zementiert, in einer Art und Weise, wie ich es in der Bundesrepublik noch nie erlebt habe.“

Marcus Klöckner im Interview mit Ulrike Guérot, 7. März 2022 – meint: Diskurs

„Wie deutsche Klinken in der Pandemie Kasse machten.“

Ralf Wurzbacher, 14. März 2022 – meint: Kliniken

„Denn sämtliche durchgeführte und geplante Reformen laufen auf die Schaffung eines riesigen Niedriglohnsektors hinaus, der bewusst auf die „Dequalifizierung“ der jungen Generation setzt, welcher der Weg an die Universitäten durch die Erhöhung der Kosten durch Studiengebühren deutlich steinreicher machen soll.“

Frank Blenz im Interview mit Sebastian Chwala, 4. April 2022 – meint: steiniger

„Herr Holozcek, seines Zeichens bayerischer Gesundheitsminister, Verfasser der CORONA-Verordnung Nr. 16, stellt ja lediglich frei, empfiehlt vielleicht ein wenig und schon gar nicht alternativlos, aber übernimmt ganz und gar nicht die Verantwortung für das, was geschehen könnte, wenn ein nun derart und urplötzlich frei gestelltes Volk über die strenge schlagen sollte oder auf einmal, quasi über Nacht, aus zweifelsfrei weißblauem Himmel eine ungeahnte neue virale Bedrohung auftauchen würde.“

Michael Fitz, 14. April 2022 – meint: die Stränge

„Sollte dies passieren, wäre dies ein Schlag in die Magengruppe der Linken und erneut ein Beweis der Unfähigkeit der traditionellen französischen Linken, sich den wirklichen Realitäten im Lande zu stellen.“

Frank Blenz, 14. Mai 2022 – meint: Magengrube

„Dass dieser Satz nicht nur dumm, sondern auch selbstbezogen und für Unbeteiligte brandgefährlich ist, versteht man jedoch nur, wenn man einmal die deutsche Brille absetzt und die globalen Folgen des eigenen Handels betrachtet.“

Jens Berger, 24. Mai 2022 – meint: Handelns

„Man kann heute das mehrstündige Zusammentreffen von Freundeskreisen und Familienreisen erleben, ohne dass dabei im Gespräch auch nur ein Wort über den Krieg in der Ukraine oder die Coronapolitik oder andere aktuelle politische Ereignisse verloren wird.“

Albrecht Müller, 24. Mai 2022 – meint: Familienkreisen

„Und dann auch noch mal zum Ereignis des Vortrages: Besuch der Chefs von Deutschland, Frankreich und Italien in Kiew.“

Albrecht Müller, 20. Juni 2022 – meint: Vortages

„Authentischer wäre es, das gemacht zu haben, als die eigene Partie das Haus besetzt hatte.“

Florian Warweg, 20. Juni 2022 – meint: Partei

„Die im Präsenz formulierte Aussage in der Broschüre, dass Menschen in Russland die Auswirkungen der westlichen Sanktionen bereits spüren würden, denn „der Wert der russischen Währung ist gesunken“, ist in dem Kontext und zu dem Zeitpunkt folglich nachweislich nicht korrekt.“

Florian Warweg, 27. Juni 2022 – meint: Präsens

„Es gehe beim Tempolimit nicht nur um weniger Studienkilometer, „sondern auch um den ‚Geist‘, der unser Zusammenleben prägen soll“, hielt Albrecht Müller schon 2019 fest.“

Ralf Wurzbacher, 21. Juli 2022 – meint: Stundenkilometer

„Nun ja, „Rechtskonformität“ stand dem Profistreben schon oft im Wege, könnte man da einwenden.“

Florian Warweg, 22. Juli 2022 – meint: Profitstreben

„Deshalb sollte man vorsichtig sein, letztlich „dahergelaufenen indonesischen Antisemiten“ vorschnell den Schwarten Peter unterzuschieben und sie für das Debakel in Kassel verantwortlich zu machen.“

Rainer Werning, 23. Juli 2022 – meint: Schwarzen Peter

„Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock klingt sich in dieses Ticket mit ein, indem sie auf fanatische Weise sagt, Russland setze den Hunger als Kriegswaffe ein.“

Stefan Schmitt, 28. Juli 2022 – meint: klinkt

„Dies ist der materielle Grund, warum ein Handel über die ukrainischen Seehäfen nicht sattfinden kann.“

Stefan Schmitt, 28. Juli 2022 – meint: stattfinden

„Zurück zu dem Regierungsflieder, dem Foto und der Nähe zwischen Journalisten und Politikern.“

Marcus Klöcker, 3. August 2022 – meint: Regierungsflieger

„Ein Beispiel dafür wäre die Kabarettistin Sarah Bosetti, die in sehr feindseliger Weise gegen Ungeimpfte hetzte und diese mit einem Blindarm verglich.“

Udo Brandes, 15. August 2022 – meint: Blinddarm

„Mit ein bisschen „Wir holen es von den Reichen“ ist es hier bei dem zu erwatenden Finanzierungsvolumen nicht getan.“

Jens Berger, 18. August 2022 – meint: zu erwartenden

„Bezeichnend ist dabei auch, mit welcher Vehemenz die Vereidigung der Aussagen der deutschen Außenministerin in den benannten „Leitmedien“ erfolgt.“

Florian Warweg, 6. September 2022 – meint: Verteidigung

„Ich glaube nicht, dass Patricia Schlesinger und das Verhalten des um sie gescharrten Führungszirkels eine große Ausnahme ist.“

Udo Brandes, 14. September 2022 – meint: gescharten

„Libanon, dem der Zugang zu den eigenen Gasressourcen im östlichen Militär wegen der Weigerung Israels, eine gerechte Seegrenze zu markieren, und der Gier Israels, alles zu kontrollieren und auszubeuten, blockiert wird.“

Karin Leukefeld, 15. September 2022 – meint: Mittelmeer

„Das Gas, das Uniper bereits an die Stadtwerke verkauft hat, musste der Konzern nun am Sportmarkt einkaufen.“

Jens Berger, 20. September 2022 – meint: Spotmarkt

„Neben dem Umfang der geplanten und bereits umgesetzten Maßnahmen erschrickt auch die (medial bisher kaum hinterfragte) Willkür, die dabei zum Tragen kommt.“

Florian Warweg, 4. Oktober 2022 – meint: erschreckt

„Wahrscheinlich war es eine Boeing P-8 Poseidon, die auch von Überwachsungsmonitoren gesehen wurde.“

Christian Kreiß, 13. Oktober 2022 – meint: Überwachungsmonitoren

„Bei unseren strategischen Verbündeten wie beispielsweise Saudi-Arabien oder der Türkei macht man strategisch bedingt auch mal Ausnahmen – natürlich immer mit Bauschmerzen.“

Alexander S. Neu, 21. Oktober 2022 – meint: Bauchschmerzen

„Wenn man dies Betreibern von kleinen Photovoltaikanalgen oder Windrädern erzählt, reiben sie sich nur verdutzt die Augen.“

Jens Berger, 2. November 2022 – meint: Photovoltaikanlagen

„Studien gehen davon aus, dass die Förderung des sogenannten Schiefgases mit der Frackingmethode sehr kostenintensiv ist und zwischen 1,5 und vier Dollar pro der in den USA für Gas geläufigen Mengenangabe MMBtu liegt.“

Jens Berger, 9. November 2022 – meint: Schiefergases

„Eine Fußballweltmeisterschaft im Winter ist völliger Blödsinn und gibt den Spielern in den Liegen zwischen Hin- und Rückrunde zu wenig Zeit zur Erholung.“

Jürgen Hübschen, 19. November 2022 – meint: Ligen

„Damit wird auch die Darlegung des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck, LNG sei nur eine kurzeitige „Übergangslösung“, Lügen gestraft.“

Florian Warweg, 21. November 2022 – meint: kurzzeitige

„So entwickelte Meisner ein mehr als fragwürdiges Geschäftsmodel.“

Jens Berger, 21. November 2022 – meint: Geschäftsmodell

„Damals wurde das Forum vom Reaktor der Moskauer Universität, Viktor Sadownitschi, eröffnet.“

Ulrich Heyden, 28. November 2022 – meint: Rektor

„Für diese bleibt der Kauf eines E-Autos trotzdem teuer und sie müssen sich mit langen Ladenzeiten und der begrenzten Reichweise rumplagen.“

Helmut Zell, 4. Dezember 2022 – meint: mit langen Ladezeiten und der begrenzten Reichweite

Wie immer möchte ich mich bei allen Autorinnen und Autoren für die hervorragenden Artikel des vergangenen Jahres bedanken – mit und ohne Stilblüten. Mögen alle auch im kommenden Jahr an der Wiederbefüllung der nächsten Liste erfolgreich mitwirken. Zu unser aller Freude.

